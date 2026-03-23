Приморье отметит Фестиваль рододендрона экскурсиями, музыкой и десертами

Фестиваль рододендрона пройдет в Приморье уже в третий раз. Несмотря на «молодость», он обрел статус-ЭКО и снискал популярность не только у приморских любителей природы и активного отдыха. О нем знают туристы из других регионов России, которые приезжают во Владивосток на рубеже апреля и мая. Это особое время: свежий воздух, прозрачная вода в горных реках, нежные розовато-фиолетовые облака цветущего рододендрона на скалах, среди деревьев, на фоне моря. Фестиваль рододендрона — это настоящий синтез творчества, гастрономии, природы.
Каждый год фестиваль «прирастает» новыми активностями, площадками и мероприятиями, отмечает пресс-служба краевого правительства. Программа этого года обещает быть насыщенной и интересной для людей самого разного возраста:
25 апреля — 11 мая — экскурсионная программа. Более 10 туркомпаний предложат экскурсионные маршруты к местам цветения рододендрона по специальной цене.
25 апреля — День рододендрона пройдет на площадке возле регионального Национального центра «Россия». В программе запланированы гастрономические мастер-классы и лекции, гости смогут попробовать фестивальный чай, приготовленный из даров тайги по специальному рецепту. Для детей и взрослых предусмотрены различные активности, интерактивные программы, дегустация сладостей. Для молодежи в программе музыкальная программа и выступления владивостокских диджеев.
28 — 30 апреля — экспедиционные туры. Блогеры, фотографы и журналисты отправятся к местам цветения рододендрона. На этих же маршрутах повара займутся разработкой новых блюд дальневосточной кухни.
20 апреля — 16 мая — ресторанный фестиваль. Более 25 ресторанов Владивостока представят меню с весенним акцентом — на выбор десерты или другие блюда в стилистике рододендрона и фестивальный чай.
24 апреля — 16 мая — фотовыставка. Кадры с цветущим рододендроном и природными ландшафтами будут представлены в общественных пространствах дальневосточной столицы.
Фестивальный размах организаторов усилят планы по проведению пленэра для молодых художников с последующим проведением выставок, разработка серии креативных туристических открыток, создание городскими художниками мурала или арт-объекта, посвященного рододендрону.
В помощь туристам сформируют электронный путеводитель, где будет следующая информация: места цветения рододендрона; участники гастрономических событий; фестивальные мероприятия; правила бережного любования природой, подготовленные Ботаническим садом.
