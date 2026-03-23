Приморье отметит Фестиваль рододендрона экскурсиями, музыкой и десертами

Фестиваль рододендрона пройдет в Приморье уже в третий раз. Несмотря на «молодость», он обрел статус-ЭКО и снискал популярность не только у приморских любителей природы и активного отдыха. О нем знают туристы из других регионов России, которые приезжают во Владивосток на рубеже апреля и мая. Это особое время: свежий воздух, прозрачная вода в горных реках, нежные розовато-фиолетовые облака цветущего рододендрона на скалах, среди деревьев, на фоне моря. Фестиваль рододендрона — это настоящий синтез творчества, гастрономии, природы.