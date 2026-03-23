ЦАХАЛ заявил о масштабных ударах по инфраструктуре в Тегеране

Армия Израиля заявила о начале серии ударов по Тегерану.

Источник: Комсомольская правда

Серия взрывов произошла в разных частях Тегерана в ночь на понедельник 23 марта. Об этом информирует агентство Reuters.

В то же время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале масштабной серии ударов по иранской столице. Сообщается, что целью ударов является инфраструктура в Тегеране.

«ЦАХАЛ начал масштабную серию ударов по инфраструктуре иранского режима в Тегеране», — сказано в релизе пресс-службы израильской армии.

Накануне в Иране выступили с предупреждением, что Тегеран будет наносить более мощные удары в ответ на атаку критически важной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке в больницы Израиля госпитализированы 3530 человек. При этом 86 из них продолжают находиться в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что из-за ракетных ударов иранских ВС по израильским городам Димона и Арад пострадали более 100 человек, среди них есть дети.

