Россиянам напомнили о длинных выходных в начале мая: какие дни будут нерабочими

Начало мая в этом году традиционно ознаменуется двумя периодами удлиненных выходных по случаю праздников. Россияне будут отдыхать два раза по три дня. Об этом в интервью РИА Новости напомнила ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного права юридического института РУДН Анна Покровская.
По ее словам, выходные будут связаны с государственными праздниками.
«Уже с 1 по 3 мая вся страна будет отмечать Праздник весны и труда, что дарит сразу три нерабочих дня подряд», — отметила эксперт.
А с 8 по 10 мая по случаю празднования очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне вновь представится возможность отдохнуть три дня вне работы.
Напомним, осенью прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил график выходных на 2026 год.
Кроме того, отмечалось, что в 2026 году, как и в предыдущем, россиян ждет 247 рабочих дней и 118 выходных при пятидневной рабочей неделе. Календарная структура года не меняется, что позволяет без спешки планировать график отпусков и равномерно распределять рабочую нагрузку, без неожиданных переработок.
Также сообщалось, что в 2026 году День России, 12 июня, выпадает на пятницу. «Комсомолка» рассказала, что будет с выходными и рабочими днями в этом месяце и как мы будем отдыхать в связи с праздником.
Кроме того, сайт KP.RU объяснил, как россияне будут отдыхать в ноябре 2026-го. Оказывается, нас ожидает сокращенная рабочая неделя. Праздник Дня народного единства выпадает на среду, а день накануне, 3 ноября, будет сокращенным.
А вот этом году главный зимний праздник в 2026 году выпадает в ночь на пятницу, но праздновать его начинают задолго до 31 декабря. Поэтому у многих возникает вопрос, будет ли 28 декабря 2026 года выходным или рабочим днем. Выяснилось, что 28 декабря будет обычным будним днем. Согласно официальной информации, переносов выходных и праздничных дней в декабре не будет — за исключением переноса выходного с 4 января на 31 декабря.