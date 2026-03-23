Россиянам напомнили о длинных выходных в начале мая: какие дни будут нерабочими

А вот этом году главный зимний праздник в 2026 году выпадает в ночь на пятницу, но праздновать его начинают задолго до 31 декабря. Поэтому у многих возникает вопрос, будет ли 28 декабря 2026 года выходным или рабочим днем. Выяснилось, что 28 декабря будет обычным будним днем. Согласно официальной информации, переносов выходных и праздничных дней в декабре не будет — за исключением переноса выходного с 4 января на 31 декабря.