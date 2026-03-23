В Ростовской области назвали самые необычные имена новорожденных

Управление ЗАГС Ростовской области обнародовало свежие данные о самых популярных и редких именах, которые получили новорожденные в регионе. Обновленный список опубликован по состоянию на 22 марта 2026 года.

Среди девочек редкими именами стали Лилит, Салиха, Иман, Цзихань и Джульетта. Мальчикам родители дали имена Самвел, Абдулла, Гаджи, Курбан и Юнус Эмре.

Традиционно высокий спрос сохраняется на классические имена. В топ-5 самых популярных женских имен вошли: София — 122 новорожденных, Мария — 111, Ева — 109, Анна — 107, Варвара — 101.

Среди мальчиков лидируют: Михаил — 160, Александр — 156, Тимофей — 98, Иван — 98.