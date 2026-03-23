Омичам назвали максимальный размер больничного

Право на оплату больничных имеют граждане, работающие по трудовым и гражданско-правовым договорам, а также индивидуальные предприниматели, которые заключили договор добровольного страхования. В этом году Отделение Социального фонда России по Омской области перечислило пособия по временной нетрудоспособности 59 152 жителям региона на сумму 1,2 млрд рублей.
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в следующих случаях: болезнь или травма самого работника; необходимость ухода за больным членом семьи; карантин; стационарное протезирование; лечение в санатории после стационарного лечения.
Размер пособия зависит от страхового стажа и среднего заработка за два предыдущих года. При стаже до 5 лет пособие составит 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, более 8 лет — 100%. При назначении пособия в 2026 году учитывается заработок за 2024 и 2025 годы.
Если пособие при расчете за полный календарный месяц составит менее минимального размера оплаты труда (МРОТ), то Отделение СФР по Омской области выплатит его за необходимое количество дней пропорционально размеру МРОТ, который в 2026 году равен 27 093 рублям. Максимальный размер пособия за один день в этом году не может быть более 6 827,40 рублей.
Индивидуальные предприниматели и самозанятые также могут получать пособия по временной нетрудоспособности, если заключили договор по обязательному социальному страхованию и самостоятельно уплатили за себя страховые взносы.