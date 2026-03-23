Адвокат Тарановский рассказал, как установить уличный туалет и не получить штраф

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Установка уличного туалета на загородном участке должна соответствовать требованиям свода правил, чтобы он не стал поводом для конфликта с соседями, а затем причиной получения штрафов и судебных исков. Об этом ТАСС сообщил адвокат Давид Тарановский.
«Основные требования по СП 53.13330.2019 (Cвод правил “Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения” — прим. ТАСС) такие: до соседнего участка не менее 2 метров от забора, до соседнего дома не менее 12 метров (если нет центральной канализации), до вашего дома или бани не менее 8 метров», — сказал он.
Кроме того, по словам Тарановского, уличный туалет должен быть расположен на расстоянии не менее 8 метров до колодца или скважины, а также источников водоснабжения соседей. «Чтобы не загрязнять почву и грунтовые воды, туалет должен быть оборудован герметичным выгребным баком (септиком). Простая яма с щелями — это грубое нарушение, туалет не должен создавать дискомфорт соседям», — добавил он, уточнив, что речь идет о запахе и стоке нечистот.
Нарушение установленных норм может грозить россиянам штрафами и исками от соседей. Как ранее пояснил Тарановский, сумма штрафа прямо не прописана, но нарушение санитарных норм подпадает под статью 6.3 КоАП РФ и влечет предупреждение или штраф: для граждан от 100 до 500 рублей. На практике штраф может составить около 5 000 рублей. Кроме того, за самовольное строительство без соблюдения норм могут обязать снести постройку за свой счет.