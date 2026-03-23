В Красноярском крае сотрудники банка и полиции спасли 1,9 млн рублей пенсионерки от мошенников

В Норильске Красноярского края удалось предотвратить телефонное мошенничество благодаря тому, что сотрудники банка своевременно обратились в полицию.
Аферисты пытались обмануть 79-летнюю женщину. Сначала ей позвонили якобы из пенсионного фонда под предлогом перерасчета пенсии. После этого с северянкой связались мнимые правоохранители, которые заявили, что ее деньги пытаются похитить. Женщине велели снять свои накопления и перезвонить.
Пенсионерка отправилась в отделение банка и попыталась снять со своей карты 1,9 млн рублей. Сотрудники финансового учреждения, заподозрив неладное, заявили в полицию о том, что в отношении пожилой клиентки совершаются мошеннические действия. Оперативники незамедлительно отреагировали на информацию и доставили женщину в отдел. Таким образом, деньги бабушки уберегли, а аферисты не смогли воплотить в жизнь свой преступный умысел.
По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, устанавливаются все обстоятельства и фигуранты.
