В Красноярском крае сотрудники банка и полиции спасли 1,9 млн рублей пенсионерки от мошенников

Пенсионерка отправилась в отделение банка и попыталась снять со своей карты 1,9 млн рублей. Сотрудники финансового учреждения, заподозрив неладное, заявили в полицию о том, что в отношении пожилой клиентки совершаются мошеннические действия. Оперативники незамедлительно отреагировали на информацию и доставили женщину в отдел. Таким образом, деньги бабушки уберегли, а аферисты не смогли воплотить в жизнь свой преступный умысел.