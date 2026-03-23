В парке «Минный городок» во Владивостоке начали собирать самое высокое колесо обозрения в Приморье

В парке «Минный городок» стартовал монтаж нового колеса обозрения — будущего рекордсмена по высоте в Приморском крае.

Источник: НИА Владивосток

Аттракцион уже на этапе строительства претендует стать одной из главных достопримечательностей Владивостока.

Сейчас на площадке ведется установка первого уровня опор. Всего конструкция будет опираться на шесть мощных несущих элементов, именно они станут основой будущего колеса.

Следующим этапом станет монтаж соединительных конструкций, отмечает пресс-служба мэрии.

Отметим, высота нового колеса обозрения составит 55 метров, что сделает его самым высоким в регионе. Ожидается, что аттракцион станет новой точкой притяжения для жителей и туристов.