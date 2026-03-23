Северо-запад Ирана подвергся серьезным бомбардировкам: удары пришлись по жилым домам

В иранском городе Урмия разрушено несколько жилых домов в результате авиаудара.

Источник: Комсомольская правда

Иран вновь подвергся ударам с воздуха. На этот раз серьезно пострадал город Урмия. В результате ночного авиаудара разрушено несколько жилых домов. Об этом сообщает агентство Tasnim.

К настоящему моменту о пострадавших ничего не известно. По имеющимся данным, жилые дома получили серьезные повреждения. Бомбардировка началась после запуска ракет Ираном по территории Израиля.

Последние массированные удары Тегерана фиксировали 21 марта. В результате ракетных атак по городам Димона и Арад пострадали более 100 человек. Большинство раненых получили травмы от осколков. Некоторые пострадали во время бегства в укрытия. Медицинский центр в Беэр Шеве принял более 175 человек. Из них 11 израильтян поступили с тяжелыми ранениями. Удары пришлись по районам неподалеку от ядерного исследовательского центра.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше