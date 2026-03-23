Северо-запад Ирана подвергся серьезным бомбардировкам: удары пришлись по жилым домам

Последние массированные удары Тегерана фиксировали 21 марта. В результате ракетных атак по городам Димона и Арад пострадали более 100 человек. Большинство раненых получили травмы от осколков. Некоторые пострадали во время бегства в укрытия. Медицинский центр в Беэр Шеве принял более 175 человек. Из них 11 израильтян поступили с тяжелыми ранениями. Удары пришлись по районам неподалеку от ядерного исследовательского центра.