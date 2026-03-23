Астроном Киселев допустил наличие жизни в галактике с «мыльными пузырями»

Вероятность существования жизни в карликовой галактике Хольмберг II, в которой заметили светящиеся «мыльные пузыри», не исключена, сообщил aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
Напомним, телескоп «Хаббл» заснял таинственную карликовую галактику Хольмберг II, имеющую нечеткую форму и испещренную огромными светящимися пузырьками. Киселев объяснил их появление мощным процессом звездообразования и его последствиями.
«На данный момент нет информации о целенаправленных исследованиях Хольмберг II на предмет наличия жизни. Галактика находится на расстоянии около 10 миллионов световых лет от Земли, что делает прямые наблюдения и детальный анализ потенциальных биосигнатур чрезвычайно сложными. Основное внимание в астробиологии сосредоточено на экзопланетах в нашей собственной галактике, Млечном Пути, особенно на тех, что находятся в обитаемых зонах своих звезд и проявляют признаки наличия жидкой воды. Тем не менее, теоретически, возможность существования жизни в Хольмберг II, как и в любой другой галактике, не может быть полностью исключена», — пояснил астроном.
Киселев напомнил, что для существования жизни необходима совокупность определенных условий, среди которых наличие воды в жидком состоянии, источника энергии и необходимых химических элементов.
«В областях активного звездообразования, где формируются новые звезды, также могут формироваться и планеты. Если в Хольмберг II существуют планеты, вращающиеся вокруг звезд в обитаемой зоне, то теоретически там может существовать жизнь (с высокой долей вероятностью — бактериальная жизнь). Однако активное звездообразование и частые взрывы сверхновых, которые формируют эти розовые пузыри, также создают чрезвычайно суровую радиационную среду», — добавил Киселев.
