Хабаровчане проверили здоровье на акции «Белая ромашка»

«Такие акции, как “Белая ромашка”, очень важны: они позволяют выйти за пределы больничных стен и встретиться с людьми в комфортной, привычной обстановке. Мы видим, что хабаровчане откликаются, приходят целыми семьями, задают вопросы, проходят обследования. Туберкулез долгое время может протекать бессимптомно, поэтому единственный способ обнаружить его на ранней стадии — регулярно проходить флюорографию. Детям важно делать иммунологические пробы. Чем раньше выявлено заболевание, тем выше шансы на полное излечение и тем меньше рисков для окружающих», — отметила заместитель главного врача туберкулезной больницы Валентина Куковицкая.