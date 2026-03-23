Хабаровчане проверили здоровье на акции «Белая ромашка»

Ежегодная акция «Белая ромашка», приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, состоялось в Хабаровске. Она посвящена профилактике туберкулеза и повышению осведомленности жителей края о важности ранней диагностики, что соответствует целям президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Помимо медицинских обследований, посетители могли измерить артериальное давление и уровень кислорода в крови, а также проверить свои знания о туберкулезе в викторине и получить призы за правильные ответы. Ярким дополнением программы стали выступления творческих коллективов», — говорится в сообщении.
Организаторами — краевым отделением «Российский Красный крест» в партнерстве с туберкулезной больницей — традиционно для мероприятия была выбрана площадка ТРЦ «Магазины Радости». Все желающие смогли бесплатно пройти флюорографию на передвижном аппарате, сделать экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильной лаборатории и получить консультации специалистов Центра «АнтиСПИД».
Благотворительный сбор средств стал неотъемлемой частью акции. Хабаровские школьники своими руками сделали белые ромашки — символ борьбы с туберкулезом, олицетворяющий добро, милосердие и свободное дыхание. Желающие могли приобрести «цветы» за символическую плату: все вырученные средства направят на покупку подарков для детей, проходящих лечение в краевой Туберкулезной больнице.
«Такие акции, как “Белая ромашка”, очень важны: они позволяют выйти за пределы больничных стен и встретиться с людьми в комфортной, привычной обстановке. Мы видим, что хабаровчане откликаются, приходят целыми семьями, задают вопросы, проходят обследования. Туберкулез долгое время может протекать бессимптомно, поэтому единственный способ обнаружить его на ранней стадии — регулярно проходить флюорографию. Детям важно делать иммунологические пробы. Чем раньше выявлено заболевание, тем выше шансы на полное излечение и тем меньше рисков для окружающих», — отметила заместитель главного врача туберкулезной больницы Валентина Куковицкая.
В краевом Минздраве напомнили, что туберкулез часто не имеет ярко выраженных симптомов. Необходимо обратить внимание на следующие признаки: кашель, продолжающийся две недели и дольше, общая слабость, быстрая утомляемость, повышенная потливость, незначительное повышение температуры тела во второй половине дня.