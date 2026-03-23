Сезон электросамокатов в Челябинске в 2026 году пройдет по новым правилам

В 2026 году операторы кикшеринга будут работать в Челябинске по новым правилам. Как сообщили в пресс-службе администрации города, они смогут штрафовать пользователей-нарушителей. Кроме того, операторов обязали следить за скоростным режимом и оставлением самокатов в специально отведенных для них местах.