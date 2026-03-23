ВТБ: свыше 300 тысяч дальневосточников получили Пушкинскую карту

Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тыс. рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия, из них на кино — до 2 тыс. рублей. На сегодняшний день по стране выдано более 6 млн Пушкинских карт.