Весь мир восхитился 1000-м голом Овечкина в НХЛ

По словам специалиста, ещё пару недель назад он не знал, что капитан его команды приближается к такому достижению.
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли в беседе с ТАСС заявил, что лиге повезло иметь такого игрока. Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг также поздравил форварда и отметил, что его успех — это не только талант, но и колоссальный труд. Он добавил, что благодаря Овечкину дети идут в хоккей.
«Благодаря Александру, его голам, его вкладу и любви к игре наши дети идут в хоккей. Желаю ему здоровья, чтобы он и дальше заряжал нас своей неуемной энергией, радуясь 1001-му и последующим голам, как первому в карьере», — написал Ротенберг в соцсетях.
Посольство России в США назвало 1000-ю шайбу Овечкина результатом многолетней работы и любви к игре. А президент РФБ Андрей Кириленко провёл параллель с Леброном Джеймсом, заявив, что Овечкин, как и баскетболист, способен продолжать играть на высоком уровне даже в 41 год.
«Конечно, ему сложнее. Больше занимает процесс восстановления, больше накапливается усталость, короче смены. Понятно, он не молод. Но он абсолютно любой команде принесёт пользу», — приводит его слова ТАСС.
Напомним, юбилейный гол был забит в матче с «Колорадо». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ после Уэйна Гретцки, достигшим отметки в 1000 шайб с учётом плей-офф.
