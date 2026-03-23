Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская область вошла в число регионов-лидеров России по молодёжной политике

По итогам федерального мониторинга регион поднялся сразу на 22 позиции.

Источник: Om1 Омск

Омская область впервые вошла в число лидеров России по реализации молодёжной политики. Об этом сообщил губернатор Виталий Хoценко, комментируя результаты ежегодного мониторинга Росмолодёжи.

По словам главы региона, область за год поднялась сразу на 22 позиции. Как отметил Хоцeнко, такого результата удалось добиться благодаря системной работе в этой сфере и развитию молодёжной инфраструктуры.

В областном правительстве напомнили, что в 2025 году Омск носил статус Молодёжной столицы России. В этот период в регионе проходили крупные мероприятия, в том числе празднование Дня молодёжи, которое, по данным властей, за три дня собрало более 280 тысяч участников.

Одним из шагов в развитии этого направления стало создание профильного министерства молодёжной политики. Кроме того, в районах Омской области продолжают открывать молодёжные центры и пространства для обучения, общения и реализации инициатив.

Власти региона также намерены продолжить эту работу. Одним из продолжений проекта Молодёжной столицы стал региональный конкурс на аналогичное звание. Его победителем стал Полтавский район.