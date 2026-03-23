Флот Хабаровского края держит курс на рекордный вылов минтая и корюшки

Флот Хабаровского края работает на максимуме, чтобы освоить годовые объёмы минтая, пока рыба стоит плотными косяками перед нерестом. Сезон «А» в Охотском море и на Северных Курилах в самом разгаре, — сообщает Комитет рыбного хозяйства правительства Хабаровского края.
На промысле задействованы крупно- и среднетоннажные суда. Общий вылов минтая на сегодня составляет 99 тыс. тонн — на 13,9 % выше, чем в прошлом году.
Параллельно идёт добыча сельди в Северо-Охотоморской подзоне — 26,9 тыс. тонн. В Восточной Камчатке, Беринговом и Охотском морях продолжается промысел трески и палтуса — 5 050 тонн.
В регионе завершён подлёдный промысел малоротой корюшки — 513 тонн. С 1 марта открыт промысел азиатской зубастой корюшки, уже добыто 26 тонн в лимане Амура. Промысел крабов в Восточной Камчатке и на Западном Сахалине составил 2 500 тонн, на уровне прошлого года.
Общий вылов водных биоресурсов предприятиями края достиг 134,3 тыс. тонн. Рыбаки продолжают активно работать, чтобы обеспечить выполнение годовых планов и поддержать экономику региона.