Reuters: из-за авиаудара по городу Урмия в Иране разрушены жилые дома

Жилые дома разрушены в результате авиаудара по иранскому населённому пункту Урмия, спасатели ищут людей под завалами, сообщает Reuters.

Источник: Аргументы и факты

«Авиаудар сравнял с землёй жилые дома в городе Урмия на северо-западе Ирана», — говорится в сообщении.

По данным агентства, ведётся поисково-спасательная операция.

«Спасатели ищут людей под завалами», — сказано в материале.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара по одному из жилых кварталов столицы Ирана погибли семеро детей.

