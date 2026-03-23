Пчеловоды Красноярского края вошли в число лучших

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пчеловоды Красноярского края стали призерами отраслевого форума «Агрокомплекс-2026», который прошел с 16 по 19 марта в Уфе.

Источник: НИА Красноярск

В рамках мероприятия эксперты оценили более 250 образцов меда из 23 регионов России.

Жюри, в состав которого вошли профессиональные дегустаторы, оценивало продукцию по вкусу, аромату и соответствию стандартам. Представители Красноярского края показали высокие результаты.

Золотые награды получили Александр Казанцев из Зеленогорска за донниковый мед и Андрей Старчевский из Боготольского округа за полифлорный светлый мед. Серебряной награды удостоен Андрей Старчевский за монофлорный мед из василька.

Как отметили в краевом министерстве сельского хозяйства, результаты конкурса подтверждают высокий уровень развития пчеловодства в регионе и профессионализм местных производителей.