Старейшая поликлиника в центре Омска прекратила существование

Медучреждение на Карла Либкнехта вошло в состав Клинического диагностического центра.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В Омске завершилась реорганизация одного из старейших медицинских учреждений города. Поликлиника № 1, расположенная на улице Карла Либкнехта, 3, прекратила свою деятельность в качестве самостоятельного юридического лица.

Как следует из официальных данных, 20 марта медучреждение присоединили к Клиническому диагностическому центру на Ильинской, 9. Теперь пациенты бывшей поликлиники будут обслуживаться в структуре нового объединенного учреждения.

Оба медицинских объекта уже проходили через этапы оптимизации. В 2013 году в состав Диагностического центра вошел Медицинский центр регионального Минздрава. В 2015 году к Поликлинике № 1 присоединили Поликлинику № 14 на улице Кемеровская, 1.

Ранее мы сообщали о выставлении на продажу медицинского центра с готовым бизнесом за 4,7 миллиона рублей.