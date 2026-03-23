Старейшая поликлиника в центре Омска прекратила существование

В Омске завершилась реорганизация одного из старейших медицинских учреждений города. Поликлиника № 1, расположенная на улице Карла Либкнехта, 3, прекратила свою деятельность в качестве самостоятельного юридического лица.
Как следует из официальных данных, 20 марта медучреждение присоединили к Клиническому диагностическому центру на Ильинской, 9. Теперь пациенты бывшей поликлиники будут обслуживаться в структуре нового объединенного учреждения.
Оба медицинских объекта уже проходили через этапы оптимизации. В 2013 году в состав Диагностического центра вошел Медицинский центр регионального Минздрава. В 2015 году к Поликлинике № 1 присоединили Поликлинику № 14 на улице Кемеровская, 1.
