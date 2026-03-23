Дрозденко сообщил об уничтожении над Ленобластью более 50 беспилотников

Напомним, 22 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат попытался совершить атаку на село Смородино в тот момент, когда он проводил встречу с местными жителями. Глава региона отметил, что вражеский дрон был сбит сотрудником Росгвардии при помощи стрелкового оружия. В результате инцидента никто не пострадал.