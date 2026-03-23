Дрозденко сообщил об уничтожении над Ленобластью более 50 беспилотников

Российские военные обезвредили в небе над Ленинградской областью свыше 50 вражеских беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Ранее он проинформировал, что силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 35 БПЛА. Губернатор уточнил, что в порту Приморска получила повреждения емкость с топливом и началось возгорание. Персонал объекта был эвакуирован.
«В общей сложности над Ленинградской областью уничтожено более 50 беспилотников», — написал Дрозденко в своём канале.
Глава области также подчеркнул, что отражение атаки беспилотников продолжается.
Напомним, 22 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат попытался совершить атаку на село Смородино в тот момент, когда он проводил встречу с местными жителями. Глава региона отметил, что вражеский дрон был сбит сотрудником Росгвардии при помощи стрелкового оружия. В результате инцидента никто не пострадал.