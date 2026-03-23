Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области продлен запрет на вывоз сельхозпродукции из зон карантина

Власти Новосибирской области сохраняют жесткие ограничительные меры в очагах инфекционного заболевания животных.

Источник: Аргументы и факты

Несмотря на то, что за последние 17 дней новых случаев заражения не выявлено, карантин продолжает действовать в ряде населенных пунктов, включая крупнейший очаг в селе Козиха. В этих зонах полностью запрещен вывоз скота, мяса, молока и любых молочных продуктов.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что ограничения на въезд посторонних лиц и оборот продукции являются вынужденной мерой для локализации инфекции. Режим карантина будет снят только после проведения полной дезинфекции и официального подтверждения эпидемиологической безопасности территорий ветеринарными службами.