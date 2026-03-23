В Красноярске обезвредили 10 тонн перцев, зараженных вредителем

Специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю проконтролировали ввоз в Красноярск свежей плодоовощной продукции из Китая. Овощи поступили на контрольный таможенный пункт 17 марта. В результате лабораторных исследований выяснилось, что партия перцев (10 тонн) заражена карантинным вредителем — западным цветочным трипсом. По решению собственника продукция прошла химическое обеззараживание, рассказали в пресс-службе ведомства. Предпринимателю, ввозившему заражённые овощи, объявлено предостережение. Напомним, в марте у пассажиров в аэропорту Красноярска изъяли более 40 килограммов мяса, молока и меда.