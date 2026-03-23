Ректор СИБИТа рассказал, как изменится поступление в вузы в 2026 году

По его словам, одной из главных тенденций станет перераспределение бюджетных мест в пользу приоритетных направлений. Речь идет прежде всего об инженерных, сельскохозяйственных и медицинских специальностях. При этом число платных мест, как ожидается, сократится.
«Раньше вузы сами устанавливали планы приема на платные места, и в течение приемной кампании могли их менять, чаще всего в сторону увеличения. Теперь эту сферу будет контролировать Минобрнауки, которое утвердило квоту для платных мест для каждой специальности и каждого вуза», — пояснил ректор.
Из-за стабильно высокого конкурса на высшее образование в 2026 году может вырасти не только на бюджетные, но и на платные места. Поэтому абитуриентам стоит заранее определиться со специальностью и вузом.
Еще одним последствием изменений может стать рост стоимости обучения. Как отметил Родионов, в 2025 году среднее повышение цен уже составило 7−9%, а в ряде столичных вузов — до 30−60%. В 2026 году, по его оценке, стоимость обучения может вырасти на десятки тысяч рублей в год, а в Москве — и на сотни тысяч.
«Рекомендую подойти к процессу выбора вуза реально и осмысленно, трезво оценивая свои силы и финансовое положение. Поэтому советую рассматривать региональные вузы, которые способны обеспечить достойное образование по востребованным специальностям. Выбор вуза должен быть продуманным и взвешенным».
При выборе вуза абитуриентам Максим Родионов посоветовал обращать внимание на наличие лицензии и аккредитации, содержание учебных программ, отзывы студентов и выпускников. Важными критериями также остаются практическая направленность обучения и студенческая жизнь.
В СИБИТе в 2026 году набор сохранится на уровне прошлого года. В вузе есть шесть направлений и 17 профилей подготовки, число бюджетных мест останется таким же. Кроме того, планируется запуск трех новых программ — «Педагогика», «Психология управления» и магистерская «Юриспруденция».