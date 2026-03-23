Глава Владивостока проверил готовность дорожной службы к весенне-летнему сезону работ

К этим работам уже активно готовится муниципальное предприятие «Содержание городских территорий». Специалисты готовят технику, формируют бригады и составляют планы первоочередных работ. Ход работ проверил глава Владивостока Константин Шестаков.
Глава города подчеркнул, что с наступлением устойчивых положительных температур в краевом центре стартует очередной важный этап работ по санитарии — влажная уборка: «В ближайшее время в разных районах Владивостока выйдет спецтехника: поливомоечные, подметально-уборочные машины и другие. Они будут задействованы на магистральных трассах и объездных дорогах. Дополнительно несколько машин займутся очисткой тротуаров. Основные работы пройдут в ночное время, когда пешеходный трафик минимален. Сейчас ждем устойчивых положительных температур и приступаем к этим работам».
Кроме того, во время рабочего визита Константин Шестаков пообщался с новыми сотрудниками городского предприятия — водителем трактора Евгением Пак и водителем эвакуатора Андреем Ерохиным, участниками специальной военной операции. Они поделились, что на предприятии работают уже три месяца и очень рады вносить свой вклад в чистоту любимого города.
1 апреля в дальневосточной столице стартует санитарный двухмесячник, отмечает пресс-служба мэрии. Дорожные службы, озеленители и другие ведомства объединят усилия, чтобы сделать улицы Владивостока чище и комфортнее. На 18 апреля в краевом центре запланирован общегородской субботник.