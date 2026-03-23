Глава Владивостока проверил готовность дорожной службы к весенне-летнему сезону работ

Глава города подчеркнул, что с наступлением устойчивых положительных температур в краевом центре стартует очередной важный этап работ по санитарии — влажная уборка: «В ближайшее время в разных районах Владивостока выйдет спецтехника: поливомоечные, подметально-уборочные машины и другие. Они будут задействованы на магистральных трассах и объездных дорогах. Дополнительно несколько машин займутся очисткой тротуаров. Основные работы пройдут в ночное время, когда пешеходный трафик минимален. Сейчас ждем устойчивых положительных температур и приступаем к этим работам».