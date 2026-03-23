В краевой больнице пересадили печень 26-летнему красноярцу со множественными очагами рака

В Красноярской краевой клинической больнице провели трансплантацию печени 26-летнему мужчине с множественными очагами рака.
Красноярец проходил курс химиотерапии в онкологическом диспансере, однако она лишь позволяла выиграть время. Единственным шансом на жизнь была пересадка органа.
Когда специалисты отделения получили сигнал о появлении донора с подходящей группой крови, процесс запустили мгновенно. Выездная бригада провела забор печени, а спустя час пациента уже доставили в операционную.
Из-за онкологического диагноза хирургам пришлось дополнительно удалить лимфатические узлы. Параллельно на соседнем столе готовили донорский орган к пересадке.
Операция длилась 400 минут. Потеря крови составила всего 500 миллилитров, причем 300 из них вернули обратно в кровоток с помощью аппарата реинфузии. Уже через несколько часов пациента перевели на самостоятельное дыхание, а на следующие сутки он смог вставать.
На 10-й день после пересадки возникло осложнение — внутрибрюшное кровотечение. Хирурги экстренно провели лапароскопию, и спустя 15 дней мужчину выписали домой в удовлетворительном состоянии. Сейчас пересаженная печень работает хорошо, пациент жалуется лишь на повышенную утомляемость.
«Трансплантация — это сугубо командная работа. В процессе извлечения и пересадки одного органа задействовано 20−25 человек. Любая погрешность на любом этапе неминуемо скажется на результате», — подчеркнул заведующий отделением хирургии Станислав Слабнин.
Операция стала первым согласованным эпизодом передачи клинической ответственности от специалистов онкологического диспансера трансплантологам краевой больницы.
