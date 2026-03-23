Мошенники едва не развели пенсионерку из Норильска на 1,9 млн рублей

Сохранить деньги женщине помогли полицейские и банк.

В Норильски полицейские и банк спасли пенсионерку от мошеников. Женщина едва не отдала аферистам 1,9 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сотрудники банка заметили, что пожилая женщина пытается снять со счёта крупную сумму, и сообщили в полицию. Правоохранители оперативно прибыли и доставили 79-летнюю северянку в отделение.

Выяснилось, что пенсионерке позвонили якобы из пенсионного фонда — под предлогом перерасчёта выплат. Следом позвонили лжеправоохранители, заявив, что её деньги пытаются похитить. Женщине приказали снять накопления и перезвонить.

Благодаря бдительности работников банка и оперативной реакции полиции мошенники не смогли довести задуманное до конца.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». Личности звонивших устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что за неделю жители Красноярского края перевели мошенникам более 35 млн рублей.