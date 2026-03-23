Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте провели переговоры. Они встретились в Лондоне. По словам Рютте, Зеленский готов заключить мирную сделку с Россией. Так он сказал в интервью CBS News.
Генсек НАТО считает, что важную роль в урегулировании конфликта играют США. Он оценил усилия американского лидера Дональда Трампа.
«Он [Зеленский] хочет заключить сделку, и нам нужно убедиться, что мы также донесем это до россиян, чтобы убедиться, что они готовы», — заявил Марк Рютте.
Кремль неоднократно указывал на желание Москвы работать над мирным соглашением. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ готова искать пути урегулирования на Украине. Москва рассчитывает на проведение следующей встречи.
Президент России Владимир Путин вновь напомнил о причинах украинского кризиса. Он сообщил, что все началось с госпереворота, которые учинили в Киеве.