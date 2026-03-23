Горнолыжный тестовый сезон в Арсеньеве завершился

В этом сезоне были открыты новые канатные дороги и трассы различной сложности: две красные и две зеленые, что обеспечило комфортные условия как для опытных горнолыжников, так и для новичков. В сервисно-туристическом центре курорта работал прокат горнолыжного и сноубордического оборудования и камеры хранения для снаряжения. Здесь в этом сезоне уже начала работу школа инструкторов по горным лыжам и сноуборду.
Гостей привлекали и культурные, праздничные события — здесь на горных склонах отмечали Масленицу и Международный женский день 8 марта. Семейный чемпионат по горным лыжам также пришелся по душе участникам соревнований. Курорт и дальше будет активно развивать событийный туризм и программу праздничных мероприятий на курорте.
С ноября запустится новый горнолыжный сезон курорта в Арсеньеве, который заработает на полную мощность, отмечает пресс-служба краевого кабмина. Планируется открыть туристическую зону с гостиницами и апартаментами, рестораны, новые трассы с уровнем сложности от синих до черных, детский клуб, удобно расположенные парковки, магазины и водно-оздоровительный комплекс.
В следующем году разработают проекты новых трасс и гондольной канатной дороги, которая пройдет по северо-восточному склону, что откроет новые горизонты для развития курорта. В планах компании организовать детско-юношескую спортшколу по горным лыжам и сноуборду «Арсеньев».