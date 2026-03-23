В Хабаровском крае бизнес научат зарабатывать и удерживать клиентов

В Хабаровском крае центр «Мой бизнес» подготовил образовательную программу на апрель для предпринимателей, самозанятых и тех, кто только планирует открыть своё дело, — сообщает правительство региона.
Участников ждут практические тренинги, вебинары и деловые игры. Обучение пройдёт бесплатно в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Владимиром Путиным, и направлено на развитие бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности региона.
Программа охватывает как прикладные навыки, так и стратегическое мышление. Предпринимателям расскажут, как работать в 1С, избегать налоговых рисков и выходить на маркетплейсы, а также научат вести переговоры, справляться с возражениями клиентов и выстраивать устойчивые бизнес-процессы.
Среди ключевых событий — семинары по финансовой грамотности и переговорам 1 и 2 апреля, пятидневный интенсив по «1С: Бухгалтерия 8.3», а также встреча по налоговой безопасности с разбором рисковых схем. Отдельное внимание уделят работе с клиентами: тренинг по закрытию возражений без скидок пройдёт 14 апреля.
Также предпринимателей ждут обучение работе с маркетплейсами, встречи бизнес-клуба и серия семинаров «От идеи до проекта» для тех, кто планирует получить грант. Завершится программа деловой игрой «Бизнес под давлением», где участники отработают навыки принятия решений в стрессовых условиях.
Участие во всех мероприятиях бесплатное, регистрация открыта онлайн.