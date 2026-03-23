В Челябинской области с 23 марта стартует приемная кампания в первые классы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Уже сегодня принимают заявления образовательные организации Ашинского, Верхнеуфалейского, Кусинского, Усть-Катавского, Брединского и Саткинского округов, Трехгорного, с 24 марта — Верхнеуральского и Нязепетровского округов, с 25 марта — Аргаяшского, Карталинского, Нагайбакского округов, с 27 марта — Кизильского, Миасского, Сосновского, Челябинского округов, с 30 марта — Увельского, Коркинского, Чебаркульского и Локомотивного округов, Троицка и Троицкого района, с 31 марта — Карабашского, Копейского и Снежинского округов. Остальные — с 1 апреля.
Подать заявление можно лично, обратившись в выбранную школу, а также через портал «Госуслуги», направив заявление заказным письмом через почту с уведомлением о вручении.
До 1 июля школы издадут приказы о зачислении детей, подавших заявления в первую волну. А с 6 июля стартует вторая волна приема — можно подавать заявления в любую школу, то есть независимо от места регистрации. Решение о зачислении будет принято в течение пяти рабочих дней.