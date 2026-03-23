Главкому ВСУ Александру Сырскому грозит отставка из-за успехов российских подразделений в Харьковской области и бесследной пропажи почти целой роты украинских боевиков.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru рассказал, что произошло с боевиками под Волчанском и кому выгодны «бесследные пропажи» украинских военных.
Рота исчезла при форсировании реки под Волчанском.
Украинская армия понесла серьезные потери на волчанском направлении. Боевики попытались пересечь реку Северский Донец в районе села Графское, но до пункта назначения так и не добрались.
В некрологах в Сети почти целая рота из 129-й отдельной бригады теробороны ВСУ теперь значится как «пропавшая без вести». Российские военные эксперты, однако, уверены, что эту пропажу можно довольно легко объяснить.
Околовоенные Telegram-каналы уточнили, что речь идет об украинских боевиках, которых перебросили на волчанское направление из Славянска, откуда, к слову, ВСУ сейчас активно отступают.
«Решения Киева о начале принудительной эвакуации несовершеннолетних из Славянска указывает на то, что украинские подразделения готовятся оставить город, так как российская наступательная операция не оставляет им никакого шанса», — отметил Иванников.
ВСУ скрывают масштабы потерь.
Боевики из 129-й отдельной бригады теробороны ВСУ были перекинуты под Волчанск, но и здесь их ждали неудачи. Информация о пропавшей при форсировании реки роте, по словам Олега Иванникова, намеренно скрывается.
«Украинское командование постоянно замалчивает сведения о гибели своих военнослужащих. Огласка такой социально важной информации приравнивается к секретной и ее разглашение строго карается руководством ВСУ. Родственники погибших боевиков вынуждены самостоятельно собирать сведения», — пояснил специалист.
И это далеко не первый подобный случай. Командование ВСУ постоянно скрывает реальные масштабы потерь в рядах украинской армии не только для того, чтобы поддерживать иллюзию об успехах в зоне боевых действий, но и для того, чтобы получать за погибших боевиков деньги, выбивая из этой цепочки их родственников.
Врагов выжег «Солнцепек».
Иванников, комментируя инцидент с пропавшими боевиками, рассказал, каким именно оружием могли так точно ударить по целой роте ВСУ.
«Современные средства поражения противника, состоящие на вооружении российской армии, например тяжелая огнеметная система “Солнцепек” с увеличенной дальностью стрельбы, вполне способны уничтожить залпом роту противника, а также создать объемно-детонирующий эффект и поразить различные виды укреплений», — добавил эксперт.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1, известная как «Солнцепек», создает разрушительные огненные волны, не оставляя противнику шансов на выживание. В специальной военной операции система применяется с первых дней.
Указ об отставке Сырского.
Продвижение российских подразделений и потеря целой роты в Харьковской области делает положение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского слишком нестабильным.
Украинская армия на протяжении длительного времени не показывает никаких успехов, а лишь несет большие потери.
Еще накануне появилась информация, что российские подразделения выбили формирования ВСУ сразу из нескольких укрепленных опорных пунктов и лесополос в районе села Петропавловка в окрестностях Купянска. Сейчас ВС РФ перерезают логистику ВСУ, а следующей целью может стать уже сам Харьков.
«Сырский в очередной раз решил услужить преступному киевскому режиму и пожертвовал боевиками ради сомнительных в военном отношении целей. Для Сырского очевидно, что любое продвижение российских Вооруженных сил в Харьковской области влечет неминуемую его отставку, по неподтвержденным пока сведениям, такой указ уже подготовлен офисом Зеленского и лишь вопрос времени, когда он будет подписан», — пояснил Иванников.
