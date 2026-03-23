Провал Сырского: бесследная пропажа роты обернулась катастрофой для ВСУ

Под Волчанском во время форсирования реки Северский Донец пропала почти целая рота. Чем это обернулось для Киева — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Главкому ВСУ Александру Сырскому грозит отставка из-за успехов российских подразделений в Харьковской области и бесследной пропажи почти целой роты украинских боевиков.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru рассказал, что произошло с боевиками под Волчанском и кому выгодны «бесследные пропажи» украинских военных.

Рота исчезла при форсировании реки под Волчанском.

Украинская армия понесла серьезные потери на волчанском направлении. Боевики попытались пересечь реку Северский Донец в районе села Графское, но до пункта назначения так и не добрались.

В некрологах в Сети почти целая рота из 129-й отдельной бригады теробороны ВСУ теперь значится как «пропавшая без вести». Российские военные эксперты, однако, уверены, что эту пропажу можно довольно легко объяснить.

Околовоенные Telegram-каналы уточнили, что речь идет об украинских боевиках, которых перебросили на волчанское направление из Славянска, откуда, к слову, ВСУ сейчас активно отступают.

«Решения Киева о начале принудительной эвакуации несовершеннолетних из Славянска указывает на то, что украинские подразделения готовятся оставить город, так как российская наступательная операция не оставляет им никакого шанса», — отметил Иванников.

ВСУ скрывают масштабы потерь.

Боевики из 129-й отдельной бригады теробороны ВСУ были перекинуты под Волчанск, но и здесь их ждали неудачи. Информация о пропавшей при форсировании реки роте, по словам Олега Иванникова, намеренно скрывается.

«Украинское командование постоянно замалчивает сведения о гибели своих военнослужащих. Огласка такой социально важной информации приравнивается к секретной и ее разглашение строго карается руководством ВСУ. Родственники погибших боевиков вынуждены самостоятельно собирать сведения», — пояснил специалист.

И это далеко не первый подобный случай. Командование ВСУ постоянно скрывает реальные масштабы потерь в рядах украинской армии не только для того, чтобы поддерживать иллюзию об успехах в зоне боевых действий, но и для того, чтобы получать за погибших боевиков деньги, выбивая из этой цепочки их родственников.

Врагов выжег «Солнцепек».

Иванников, комментируя инцидент с пропавшими боевиками, рассказал, каким именно оружием могли так точно ударить по целой роте ВСУ.

«Современные средства поражения противника, состоящие на вооружении российской армии, например тяжелая огнеметная система “Солнцепек” с увеличенной дальностью стрельбы, вполне способны уничтожить залпом роту противника, а также создать объемно-детонирующий эффект и поразить различные виды укреплений», — добавил эксперт.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1, известная как «Солнцепек», создает разрушительные огненные волны, не оставляя противнику шансов на выживание. В специальной военной операции система применяется с первых дней.

Указ об отставке Сырского.

Продвижение российских подразделений и потеря целой роты в Харьковской области делает положение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского слишком нестабильным.

Украинская армия на протяжении длительного времени не показывает никаких успехов, а лишь несет большие потери.

Еще накануне появилась информация, что российские подразделения выбили формирования ВСУ сразу из нескольких укрепленных опорных пунктов и лесополос в районе села Петропавловка в окрестностях Купянска. Сейчас ВС РФ перерезают логистику ВСУ, а следующей целью может стать уже сам Харьков.

«Сырский в очередной раз решил услужить преступному киевскому режиму и пожертвовал боевиками ради сомнительных в военном отношении целей. Для Сырского очевидно, что любое продвижение российских Вооруженных сил в Харьковской области влечет неминуемую его отставку, по неподтвержденным пока сведениям, такой указ уже подготовлен офисом Зеленского и лишь вопрос времени, когда он будет подписан», — пояснил Иванников.

Ранее стало известно, что роковая ошибка ВСУ открыла дорогу на Харьков.

Северск: как шли бои за город на Донбассе и в чем его стратегическое значение
В декабре 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили о полном взятии Северска. В материале разбираем, чем так важен этот небольшой населенный пункт Донбасса и как его переход под контроль ВС РФ может повлиять на ход СВО.
Читать дальше