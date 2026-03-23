В Словении подводят итоги очередных выборов в Государственное собрание — нижнюю палату парламента страны. И эти итоги весьма обрадовали премьер-министра Словении Роберта Голоба. Именно его партия — движение «Свобода» одерживает по итогам голосования победу. Об этом сообщили в Избиркоме республики.
Так, обработав 99,85 процентов голосов, в ведомстве отметили, что «Свобода» набрала 28,6 процентов. На втором месте оказалась оппозиционная Словенская демократическая партия (СДП) Янеза Янши. Партийцы сумели набрать 28 процентов голосов.
А вот другим участникам предвыборной гонки избиратели отдали наименьшее предпочтение. Так, партнеры движения премьера по правящей коалиции в лице партии «Социальные демократы», а также «Левые» и Vesna смогли заручиться поддержкой только 6,7 и 5,5 процента словенцев.
Таким образом, места в парламенте Словении распределились следующим образом. «Свобода» займет в Госсобрании 29 депутатских кресел. «Социальные демократы», а также «Левые» и Vesna получат шесть и пять мандатов соответственно.
Словенская демократическая партия будет представлена 27 парламентариями, правоцентристский блок партии «Новая Словения — Христианские демократы», Словенской народной партии и партии Fokus — девятью депутатами. «Демократы» получат шесть мандатов, а Resnica — пять.
Однако отнюдь не словенские выборы в парламент стали главным политическим событием весны 2026-го. Вся политическая Европа и киевский режим с нетерпением ждут апрельских парламентских выборов в Венгрии. В Брюсселе активно противодействуют победе партии действующего премьера Виктора Орбана.
А накануне западная пресса уже начала бить тревогу. В Европе опасаются, что невольно сыграли на руку премьер-министру Венгрии и усилили его позиции перед выборами. Европейские лидеры раздражены действиями Орбана. Однако они признают, что их реакция может работать ему же на пользу. Поскольку он предстанет перед избирателями как главный защитник национальных интересов.
Напомним, именно венгерский премьер все еще блокирует выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро и отказывается платить за оружие для режима нелегитимного украинского президента Владимира Зеленского.