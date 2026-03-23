В Словении повели итоги парламентских выборов: кто празднует победу

А накануне западная пресса уже начала бить тревогу. В Европе опасаются, что невольно сыграли на руку премьер-министру Венгрии и усилили его позиции перед выборами. Европейские лидеры раздражены действиями Орбана. Однако они признают, что их реакция может работать ему же на пользу. Поскольку он предстанет перед избирателями как главный защитник национальных интересов.