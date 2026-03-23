До плюс 13 градусов и без осадков ожидается в Москве в понедельник

В Москве в понедельник ожидается ясная погода без осадков, температура поднимется до плюс 13 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Днем воздух прогреется до плюс 11−13 градусов. Ночью на вторник возможны заморозки до минус 3 градусов.
Ветер южный, 2−7 метров в секунду. Атмосферное давление — около 754 мм ртутного столба.
В Подмосковье днем ожидается от плюс 8 до плюс 13 градусов, ночью температура может опуститься до минус 6.
На фоне устойчивой ясной погоды в Москве в марте может быть установлен рекорд по количеству солнечных часов. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в последние дни в городе сохраняется солнечная погода, и вероятность обновления максимума высокая.
Одновременно в центральной части России фиксируется ранний старт сезона поллиноза. Обычно активное пыление начинается в апреле, однако в 2026 году процесс начался раньше.
По данным климатологов, февраль оказался самым теплым за последние десять лет, что ускорило начало сокодвижения у растений. В ряде районов Подмосковья и соседних регионов зафиксирован высокий уровень концентрации пыльцы — до 1000 зерен на кубометр воздуха.
Первой начала пылить ольха, затем к ней присоединился орешник. Раннее цветение уже влияет на самочувствие людей, чувствительных к аллергенам.
