До плюс 13 градусов и без осадков ожидается в Москве в понедельник

На фоне устойчивой ясной погоды в Москве в марте может быть установлен рекорд по количеству солнечных часов. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в последние дни в городе сохраняется солнечная погода, и вероятность обновления максимума высокая.