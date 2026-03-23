Футболисты «Сибири» проиграли в гостях «Ленинградцу»

«Сибирь», выступающая в группе «Золото» Второй лиги, уступила одному из лидеров — «Ленинградцу».

Источник: Getty Images

Матч четвертого тура футбольного первенства состоялся в Рощино Ленинградской области 22 марта.

Единственный гол в матче хозяева провели в начале второго тайма. На 73-й минуте голкипер «Сибири» Максим Киселев отразил пенальти, а затем, после того как арбитр заставил повторить удар, сделал это во второй раз.

Уступив 0:1, новосибирцы опустились на седьмое место. «Сибирь» обошел омский «Иртыш», который обыграл в гостях московскую «Родину—2» со счетом 2:1. У обеих сибирских команд по четыре очка, но у омичей лучшая разница забитых и пропущенных мячей.