Поезд в Германии наехал на бетонные плиты, разложенные на путях

Региональный поезд в Германии, следовавший по маршруту Аахен — Хамм, наехал на бетонные плиты, появившиеся на путях из-за злоумышленников. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в Focus Online.
Инцидент произошел в Рурской области недалеко от города Камен. Машинист вовремя заметил препятствие и нажал на экстренный тормоз. Несмотря на это, столкновения избежать не удалось.
Согласно данным полиции, никто из 310 человек, находящихся в составе, не пострадал. Однако сам поезд получил значительные повреждения, которые помешали ему ехать дальше.
— После первоначального расследования полиция считает, что один или несколько преступников умышленно положили на рельсы несколько бетонных плит и прут, — цитирует заявление портал.
До этого в Каталонии при аварии пассажирского поезда в муниципалитете Желида погиб один человек и пострадали 37. Трагедия унесла жизнь машиниста состава.
18 января 21 человек погиб, 100 пострадали при сходе с рельсов поездов в провинции Кордова в Испании. Из-за аварии движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостанавливали.