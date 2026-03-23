Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как вопль ужаса: жителям Приморья рассказали, почему некоторые звуки вызывают раздражение

Резкие звуки вызывают дискомфорт у части жителей Приморья.

Источник: Комсомольская правда

Обычный звук отрываемого скотча или трение пенопласта выводит из себя миллионы людей. Человеческий мозг воспринимает такой скрежет наравне с воплями ужаса. Подробнее о причинах звуковой непереносимости — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

«Раздражающие звуки лежат в диапазоне от двух до пяти килогерц. Слух обладает врожденной чувствительностью к этим частотам, ведь на них звучат крики о помощи. Нервная система считывает шум как сигнал опасности и заставляет человека работать на пределе», — рассказали в mosaica.ru.

Резкий звук бьет по психике из-за памяти предков. Древним людям реакция на хруст ветки помогала выжить при встрече с хищником. Дикие звери исчезли из повседневной жизни, но инстинкт самосохранения продолжает действовать.

Человеческий мозг включает режим готовности при простом взгляде на кусок пенопласта. Эволюционный механизм превратился в условный рефлекс. Исследователи продолжают изучать работу мозга для полного понимания этой акустической особенности.