Как вопль ужаса: жителям Приморья рассказали, почему некоторые звуки вызывают раздражение

«Раздражающие звуки лежат в диапазоне от двух до пяти килогерц. Слух обладает врожденной чувствительностью к этим частотам, ведь на них звучат крики о помощи. Нервная система считывает шум как сигнал опасности и заставляет человека работать на пределе», — рассказали в mosaica.ru.