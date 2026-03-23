Как вопль ужаса: жителям Приморья рассказали, почему некоторые звуки вызывают раздражение

Обычный звук отрываемого скотча или трение пенопласта выводит из себя миллионы людей. Человеческий мозг воспринимает такой скрежет наравне с воплями ужаса. Подробнее о причинах звуковой непереносимости — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
«Раздражающие звуки лежат в диапазоне от двух до пяти килогерц. Слух обладает врожденной чувствительностью к этим частотам, ведь на них звучат крики о помощи. Нервная система считывает шум как сигнал опасности и заставляет человека работать на пределе», — рассказали в mosaica.ru.
Резкий звук бьет по психике из-за памяти предков. Древним людям реакция на хруст ветки помогала выжить при встрече с хищником. Дикие звери исчезли из повседневной жизни, но инстинкт самосохранения продолжает действовать.
Человеческий мозг включает режим готовности при простом взгляде на кусок пенопласта. Эволюционный механизм превратился в условный рефлекс. Исследователи продолжают изучать работу мозга для полного понимания этой акустической особенности.