Врач Кондрахин назвал главные причины инсультов у детей

39-летняя стримерша из Китая Ван Ефэй, более известная как Сестра Ван Чжа, умерла в прямом эфире от инсульта. В беседе с aif.ru терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил, что одной из причин мозговой катастрофы могла стать аномалия сосуда.
«Аневризма, это вот врождённая аномалия сосудов, она не чувствуется для организма. Человек может прожить долгое время в один непрекрасный момент это случится. Именно врожденные аневризмы и другие аномалии развития сосудов, как правило, становятся причиной детских инсультов», — отметил он.
По словам эксперта, в случае с детьми последствия инсульта могут быть менее опасны, чем для взрослых.
«Во время развития происходит неправильная закладка органов, какие-то нарушения в сосудистой стенке. Она разрывается и происходит инсульт. Эта мозговая катастрофа меньше влияет на детей, чем на взрослых. Ребенок только развивается, происходит адаптация организма. У взрослых мозг уже сформирован, и там уже не построить так быстро нейронные связи, в отличие от детей», — уточнил Кондрахин.