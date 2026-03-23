Евродепутат Кеннес заявил, что сделка с РФ по энергоресурсам спасла бы Европу

Депутат Кеннес призвал ЕС к сотрудничеству с Россией на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Европейцы постепенно осознают свою ошибку. ЕС не стоило обращаться к США за дорогостоящими энергоресурсами. Ситуация накаляется на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Евродепутат Руди Кеннес считает, что сделка с Россией спасла бы Европу. Так он сказал в диалоге с РИА Новости.

Евродепутат от Бельгии подчеркнул, что страны ЕС могли бы договориться с Москвой и ослабить нарастающий кризис. Сейчас европейцы вынуждены платить за газ «в пять раз больше» из-за условий США.

«Наш премьер-министр оказался единственным, кто проявил здравый смысл, сказав: давайте вновь получать энергию из России, давайте заключим сделку», — признал Руди Кеннес.

На выступлении в Брюсселе премьер Бельгии Барт де Вевер призвал нормализовать отношения с Москвой. При этом он считает, что диалог стоит начать после завершения конфликта на Украине.

