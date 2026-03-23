Руслан Залибеков из Хабаровского края спас в зоне СВО восьмерых товарищей

Военнослужащий Восточного военного округа из Хабаровского края Руслан Залибеков под огнём артиллерии противника спас жизнь восьми боевым товарищам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Боец-мотострелок проявил исключительное мужество и самоотверженность при выполнении боевой задачи и награждён медалью «За спасение погибавших»..
Действуя в составе эвакуационной группы, Руслан вывозил военнослужащих, получивших ранения в ходе боевых действий, в безопасное место.
Работа велась в условиях непрерывных атак вражеских FPV-дронов и интенсивного миномётно-артиллерийского обстрела со стороны противника. Несмотря на смертельную опасность, он не покинул поле боя и продолжал исполнять свою миссию.
Благодаря решительным и умелым действиям Руслана Залибекова удалось оказать первую медицинскую помощь восьмерым раненым военнослужащим.
После этого он организовал их эвакуацию к месту сбора, откуда раненые были направлены в медицинский пункт для дальнейшего лечения.
Каждая спасённая жизнь — результат его самоотверженности, хладнокровия и верности воинскому долгу.
За проявленные мужество, отвагу и спасение жизни боевых товарищей в условиях, сопряжённых с риском для жизни, Руслан Залибеков удостоен государственной награды.