Руслан Залибеков из Хабаровского края спас в зоне СВО восьмерых товарищей

Несмотря на смертельную опасность, он не покинул поле боя.

Военнослужащий Восточного военного округа из Хабаровского края Руслан Залибеков под огнём артиллерии противника спас жизнь восьми боевым товарищам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Боец-мотострелок проявил исключительное мужество и самоотверженность при выполнении боевой задачи и награждён медалью «За спасение погибавших»..

Действуя в составе эвакуационной группы, Руслан вывозил военнослужащих, получивших ранения в ходе боевых действий, в безопасное место.

Работа велась в условиях непрерывных атак вражеских FPV-дронов и интенсивного миномётно-артиллерийского обстрела со стороны противника. Несмотря на смертельную опасность, он не покинул поле боя и продолжал исполнять свою миссию.

Благодаря решительным и умелым действиям Руслана Залибекова удалось оказать первую медицинскую помощь восьмерым раненым военнослужащим.

После этого он организовал их эвакуацию к месту сбора, откуда раненые были направлены в медицинский пункт для дальнейшего лечения.

Каждая спасённая жизнь — результат его самоотверженности, хладнокровия и верности воинскому долгу.

За проявленные мужество, отвагу и спасение жизни боевых товарищей в условиях, сопряжённых с риском для жизни, Руслан Залибеков удостоен государственной награды.