Транссибирский Арт-фестиваль стартовал в Красноярске

Отметим, в Красноярском крае в рамках фестиваля запланировано девять концертов. Программа включает симфоническую и камерную музыку, сольные выступления, балет и кроссжанровые проекты, в том числе вечер фламенко. В этом году три города региона станут участниками фестиваля: Красноярск, Назарово и Шарыпово.