Транссибирский Арт-фестиваль стартовал в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 22 марта в Большом концертном зале Красноярской краевой филармонии начала работу красноярская программа XIII Транссибирского Арт-фестиваля.
Открытие прошло под управлением дирижера Ивана Никифорчина совместно с Московским государственным академическим симфоническим оркестром. Программу концерта составили произведения Иоганнеса Брамса. Солисты — художественный руководитель фестиваля Вадим Репин (скрипка) и виолончелист Нарек Ахназарян.
Отметим, в Красноярском крае в рамках фестиваля запланировано девять концертов. Программа включает симфоническую и камерную музыку, сольные выступления, балет и кроссжанровые проекты, в том числе вечер фламенко. В этом году три города региона станут участниками фестиваля: Красноярск, Назарово и Шарыпово.
Закрытие красноярской части фестиваля состоится 10 апреля. На сцене выступит Вадим Репин, в программе — Первый скрипичный концерт Дмитрия Шостаковича и «Фантастическая симфония» Гектора Берлиоза.0+