Представитель КСИР Зольфагари обратился к Трампу со словами «ты уволен!»

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Зольфагари обратился к главе США Дональду Трампу и заявил, что тот уволен. Трансляцию его выступления вело агентство Tasnim.

— Эй, Трамп, ты уволен! Тебе знакома эта фраза. Спасибо за внимание к этому вопросу, — высказался член КСИР.

Свое обращение он также произнес на английском языке. «Спасибо за ваше внимание к этому вопросу» — фирменная фраза Трампа, которую он часто использует в своих постах в социальной сети Truth Social.

21 марта лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис заявил о необходимости смены политического режима в Америке.

15 марта политик также утверждал, что демократы намерены предпринять попытку ограничить военные полномочия президента Трампа в связи с его действиями против Ирана.

Журналист Такер Карлсон, в свою очередь, считает, что военный конфликт иранской, американской и израильской армий может перерасти в глобальное религиозное противостояние.

По словам главы Белого дома, американская сторона рассчитывала потратить на уничтожение иранского политического руководства порядка двух-трех недель.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше