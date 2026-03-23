24 часа до апокалипсиса: Иран готовит страшный ответ на ультиматум Трампа

Ближний Восток вновь оказался в эпицентре эскалации. Иран нанес ракетный удар по израильской территории, который обернулся серьезными разрушениями и многочисленными жертвами.
«ПВО перенасыщена»: почему ракета достигла цели.
Иранская ракета поразила район в израильском городе Арад прямым попаданием. Системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля тщетно пытались перехватить боеприпас, но безуспешно.
По последним данным, в результате атаки пострадали около 130 человек. Одновременно под обстрел попал город Димона, где ранения получили более 40 граждан. Местные жители получили приказы срочно укрываться в подвалах и защищенных сооружениях.
В ЦАХАЛ, комментируя произошедшее, вынуждены были признать, что система ПВО Израиля не является полностью герметичной. Военные призвали население неукоснительно следовать указаниям командования тыла, что косвенно подтверждает сложность ситуации с отражением массированных атак.
Почему же израильская оборона, считающаяся одной из самых мощных в мире, дала сбой? Ответ на этот вопрос в беседе с aif.ru дал политолог Кирилл Семенов. По его мнению, удар по городу Арад стал ответом Ирана на постоянную агрессию Израиля.
«Иран отвечает на израильские удары, на агрессию Израиля. Соответственно, удары по Араду и Димоне — ответ Ирана на действия Израиля. Почему был пропущен ракетный удар? ПВО Израиля не может сбивать все ракеты. Не бывает систем противовоздушной обороны, которые стопроцентно защищают от ударов. Тем более, ПВО Израиля перенасыщено и не может сбивать гиперзвуковые ракеты, тяжелые гиперзвуковые ракеты, которые есть у Ирана», — отметил Семенов.
Эксперт подчеркнул, что на вооружении у Ирана сейчас находятся современные ракеты, способные обходить израильские системы ПВО, что делает оборону еврейского государства уязвимой перед новыми вызовами.
Ультиматум Трампа: 48 часов на открытие Ормузского пролива.
Пока ракеты падают на города, политическое напряжение между Вашингтоном и Тегераном достигло критической отметки. Президент США Дональд Трамп поставил Ирану жесткий ультиматум, потребовав открыть Ормузский пролив в течение 48 часов.
Американский лидер пригрозил, что Соединенные Штаты уничтожат электростанции Ирана в том случае, если в течение двух суток не будет открыта эта стратегически важная артерия.
Однако в Иране не намерены поддаваться давлению. Представитель иранского центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» уже заверил, что Тегеран ответит США в случае атаки на энергетическую инфраструктуру после истечения срока ультиматума. Военный предупредил, что Иран в ответ ударит по энергетической и информационно-технологической инфраструктуре США и их союзников на Ближнем Востоке.
Политолог Кирилл Семенов, комментируя эти заявления, выразил сомнение в том, что американская сторона действительно решится на радикальные действия. Он считает, что ультиматум — это скорее политический жест, чем реальный план военной операции.
"Не думаю, что у Трампа есть возможность что-то изменить и повлиять на открытие пролива, разве что в том случае, если произойдет попытка десантной операции, которая может закончиться очень плачевно для самих американцев.
Пока что это всего лишь угрозы Трампа, вряд ли эти ультиматумы приведут к каким-то последствиям для Ирана", — пояснил эксперт.
Разногласия союзников: Нетаньяху хочет войны, а Трамп ищет выход.
На фоне обмена ударами между Израилем и Ираном, начавшимися еще 28 февраля (когда стороны начали наносить удары по территориям и военным объектам друг друга), между ключевыми союзниками — США и Израилем — проявился серьезный раскол.
Американские СМИ, в частности Washington Post, сообщили, что разногласия по поводу операции в Иране возникли уже на второй неделе боевых действий. Причиной стали израильские атаки на иранские нефтяные объекты, которые, по словам источников, усугубили экономические последствия закрытия Ормузского пролива.
По мнению политолога Кирилла Семенова, эти разногласия носят фундаментальный характер. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и американский лидер смотрят на текущий конфликт с противоположных точек зрения.
«Разногласия между Трампом и Нетаньяху, конечно, есть, поскольку израильский премьер хочет продолжения войны. Трамп же, во-первых, недоволен тем, что его втянули в эту длительную кампанию, а во-вторых, он хочет из нее как можно быстрее выйти. Другое дело, что выйти Трамп может, только сохранив лицо, а как это сделать — он пока не знает», — пояснил Семенов.
Таким образом, ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться. С одной стороны, мы видим высокую эффективность иранских гиперзвуковых ракет, способных преодолевать эшелонированную оборону Израиля, что приводит к росту жертв среди гражданского населения.
С другой — наблюдаются серьезные трения в лагере западных союзников, где личные интересы политиков и стратегические цели стран начинают вступать в противоречие. Ультиматум Трампа добавляет неопределенности: сможет ли США выйти из конфликта, не потеряв статус мирового арбитра, или же регион ожидает новый виток эскалации с участием американских военных баз.