Депутат Госдумы Оксана Фадина оценила обновление школы в Большереченском районе по Народной программе «Единой России»

Депутат Госдумы Оксана Фадина оценила результаты и планы Народной программы «Единой России» в Большереченском районе. Так, на стадионе «Юность» в рабочем посёлке Большеречье в 2026 году будет капитально отремонтирован спортивный корпус и установлен новый хоккейный корт. Затраты на капремонт составят 58 млн рублей.
«Стадион “Юность” — точка притяжения в Большеречье. Ещё со своей юности помню, как много мероприятий культурных и массовых здесь проводилось. Даже день посёлка. С годами корпус для занятий атлетикой и игровыми видами спорта пришёл в неудовлетворительное состояние. Жители просили обратить на него внимание ещё в 2021 году, и вопрос вошёл в наказы для моей работы», — отметила она.
Здание стадиона «Юность» стало частью материальной базы Большереченской средней школы, поэтому в рамках Народной программы удалось в 2024 году пройти федеральный отбор Минпросвещения РФ и получить финансирование.
Оксана Фадина назвала хорошим примером комплексного подхода к изменению среды обновление хоккейной коробки в рамках программы Губернатора Виталия Хоценко по поддержке инициативных проектов. Здесь планируется установка хоккейного корта с защитным ограждением за 3,76 млн рублей. Средства выделяются из регионального и муниципального бюджетов, а также частных средств. В настоящий момент определяются подрядчики на выполнение работ на обоих объектах.
Ещё депутат посетила Старокарасукскую среднюю школу, которая вошла в программу капремонта по итогам отбора в 2024 году. Работы пройдут в 2027 году. Школа расположена в двухэтажном здании 1982 года постройки и рассчитана на 360 мест. В ходе работ планируется выполнить все 14 видов капремонта. На период ремонта учащиеся будут заниматься в Ингалинской школе им. В. А. Колбунова во вторую смену.
При посещении спортивного комплекса «Олимпийский» в селе Шипицыно Оксана Фадина пообещала помочь в участии в отборе на финансирование капремонта из средств Министерства просвещения России.
«Этот бассейн был построен в 1986 году силами колхоза. И тогда это был масштабный проект не только в условиях района, но и для всей области. Спустя 20 лет здание закрыли из-за выхода из строя систем подогрева воды и фильтрации. В 2011 году провели капитальный ремонт: выполнили реконструкцию отопительных сетей, утеплили стены, заменили плитку, установили пластиковые окна, отремонтировали душевые и раздевалки. Бассейн стал частью материальной базы Большереченской школы, а плавание было в школьном расписании. Но всё же потребовался комплексный капитальный ремонт, и занятия прекратились. Нужно готовиться к объявлению дополнительного отбора на федеральное финансирование», — рассказала она.