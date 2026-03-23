Мэр Красноярска пообещал жителям Березовки отсыпать дороги и построить водопровод

Глава Красноярска Сергей Верещагин съездил на выходных в Березовку и обсудил проблемы с жителями микрорайона Няша. Итогами встречи он поделился в соцсетях.
Так, летом основные дороги поселка решили отсыпать гранулятом — для этого их включат в план обслуживания. Обсудили и перспективный план создания водопровода. Однако, как подчеркивает Верещагин, это сложный и длительный процесс.
Маршрут № 70, на который жалуются жители, возьмут на особый контроль. Если перевозчик не справится, его заменят.
Территорию посреди микрорайона жители попросили благоустроить. По словам градоначальника, нужна инициатива самих горожан: активисты обсудят свои идеи с главой поселка, после чего будут искать варианты реализации.
Также приняты решения по другим объектам Березовки. На улице Железнодорожной по пути с остановки могут обустроить тротуар с освещением. На пересечении Александра Матросова и Надежды Крупской уже в этом году появится новый сквер. Сейчас на этом месте заброшенный пустырь, за его благоустройство проголосовали сами жители.
Верещагин пообещал вернуться в поселок летом, чтобы оценить результаты.
