Фильм «Домовенок Кузя 2» возглавил кинопрокат в России за выходные

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российский фильм «Домовенок Кузя 2» режиссера Виктора Лакисова стал лидером кинопроката в России и СНГ, собрав 273 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 19 по 22 марта.