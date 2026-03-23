Фильм «Домовенок Кузя 2» возглавил кинопрокат в России за выходные

Второе место занял триллер «Наследник» режиссера Джона Паттона Форда.

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российский фильм «Домовенок Кузя 2» режиссера Виктора Лакисова стал лидером кинопроката в России и СНГ, собрав 273 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 19 по 22 марта.

Фильм повествует о продолжении приключений Кузи. Героям предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок таким же волшебным и светлым. Роли исполнили Екатерина Стулова, Иван Охлобыстин, Софья Петрова, Марк Богатырев, Евгения Малахова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов.

На втором месте — триллер «Наследник» режиссера Джона Паттона Форда, собравший 56,2 млн рублей за минувшие выходные. Сюжет повествует о наследнике особняков и огромного состояния, от которого отрекся глава семьи. Роли в фильме исполнили Глен Пауэлл, Маргарет Куолли, Эд Харрис, Тофер Грейс, Джессика Хенвик, Зак Вудс.

Третье место занял фильм «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна, собравший 32,8 млн рублей за выходные. Роли в фильме исполнили Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Федор Лавров.