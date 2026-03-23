Превышение формальдегида в воздухе зафиксировали в Красноярске

В период с 16 по 19 марта в атмосфере Красноярска были зафиксированы критические показатели содержания формальдегида. Об этом сообщил эколог Павел Гудовский со ссылкой на данные минэкологии региона.
Особенно сложная обстановка сложилась в трех районах города — на Покровке, в Кировском и микрорайоне Черемушки. Согласно замерам, уровень токсичного газа на этих точках варьировался от 2,75 до 3,83 предельно допустимой концентрации (ПДК).
Эксперт подчеркивает: даже интенсивный ветер, который обычно способствует очищению городского воздуха, на этот раз не помог справиться с высокими показателями.
По словам специалиста, это не единичный инцидент, а системная проблема, характерная для Красноярска на протяжении многих лет.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске 23 марта ожидается тёплая, но дождливая погода.