Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Превышение формальдегида в воздухе зафиксировали в Красноярске

Допустимые нормы были превышены в разы.

В период с 16 по 19 марта в атмосфере Красноярска были зафиксированы критические показатели содержания формальдегида. Об этом сообщил эколог Павел Гудовский со ссылкой на данные минэкологии региона.

Особенно сложная обстановка сложилась в трех районах города — на Покровке, в Кировском и микрорайоне Черемушки. Согласно замерам, уровень токсичного газа на этих точках варьировался от 2,75 до 3,83 предельно допустимой концентрации (ПДК).

Эксперт подчеркивает: даже интенсивный ветер, который обычно способствует очищению городского воздуха, на этот раз не помог справиться с высокими показателями.

По словам специалиста, это не единичный инцидент, а системная проблема, характерная для Красноярска на протяжении многих лет.

По словам специалиста, это не единичный инцидент, а системная проблема, характерная для Красноярска на протяжении многих лет.