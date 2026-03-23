Не бойтесь! Министр Пастухова сказала о помощи детям с нарушением развития

Своевременно заняться решением проблем особенного ребёнка — значит, предотвратить и даже устранить ряд ограничений в его дальнейшей жизни. Главное, не оставаться с трудностями один на один.
Тысячи семей в Красноярском крае уже воспользовались поддержкой служб ранней помощи. Получить её можно в одном из 46 учреждений соцобслуживания, действующих на территории региона. Как это сделать, выяснял корреспондент krsk.aif.ru.
Поддержка близко.
Министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова настоятельно рекомендует родителям без стеснения обращаться в службы ранней помощи при появлении сомнений в развитии малыша.
«В первые годы жизни ребёнка закладывается фундамент его будущего. Служба ранней помощи в Красноярском крае — это наш общий ресурс, призванный поддержать каждую семью с детьми от нуля до трёх лет. В 2025 году поддержку получили 1045 семей края. Своевременная помощь — это не только коррекция возможных трудностей, но и раскрытие уникального потенциала каждого ребёнка», — говорит Ирина Пастухова.
Чтобы получить услуги, не нужно специальное направление. Родители, у которых возникли вопросы относительно развития или поведения малыша, могут напрямую или по рекомендации доктора обратиться в центры соцобслуживания населения, на базе которых действуют службы.
Индивидуально и в группах.
С семьями, обратившимися за помощью, работают целые команды междисциплинарных специалистов. Среди них педагоги, эрготерапевты, логопеды, физические терапевты, психологи и педиатры развития.
Комплексный подход даёт возможность изучить проблему с разных сторон, более точно оценить возможности малыша, выявить трудности и ограничения. Акцентируется внимание и на сильных сторонах ребёнка. Для каждого малыша выстраивается индивидуальная программа. Проводится и групповая работа. Мамам и папам рассказывают, как применять полученные знания в домашних условиях.
По данным Минсоцполитики Красноярского края, службы ранней помощи оказывают услуги, направленные на содействие физическому и психическому развитию детей, их вовлечённости в естественные жизненные ситуации, формирование позитивных отношений между малышами и родителями, а также другими лицами, ухаживающими за детьми в семье. Работа способствует правильной интеграции детей в среду сверстников и общество в целом.
Важные навыки.
Первые три года жизни — важный период в развитии мозга и становлении личности человека.
Разрабатываемые специалистами программы помогают детям в этом возрасте развивать двигательные, когнитивные, коммуникативные, социально-эмоциональные навыки.
Малыши учатся дотягиваться до предметов и брать игрушки, поворачиваться, ползать, ходить, думать и запоминать, решать поставленные задачи, слушать обращённую к ним речь, разговаривать, играть и взаимодействовать с другими людьми, проявлять чувства. Специалисты помогают детям развивать и навыки самообслуживания, чтобы в дальнейшем они могли самостоятельно есть, одеваться и мыться.
По словам многодетной мамы Айпери Мусаевой, за полгода занятий ё гиперактивные двойняшки очень изменились. «Малыши у нас очень активные, всё им нужно хватать, пробовать. Очень уставала, порой думала: “Всё, я больше не могу…” Обратились в отделение ранней помощи, в группу социализации “Вместе с мамой”. Детки научились спокойно выражать свои эмоции, играть друг с другом. От всей семьи благодарим специалистов службы ранней помощи за огромный вклад в развитие наших малышей», — говорит женщина.