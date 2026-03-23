Юрист Пачулия напомнил о штрафах за сушку белья на фасаде многоэтажного дома

Россияне могут столкнуться со штрафами до 15 тысяч рублей за сушку белья на фасадах многоэтажных домов. Об этом в понедельник, 23 марта, рассказал преподаватель МГЮА Георгий Пачулия.
— Это административная ответственность, если сушка белья препятствует эвакуации в чрезвычайных ситуациях, — наложение штрафа на граждан в размере от пяти до 15 тысяч рублей, — отметил юрист.
Специалист также добавил, что размещение белья на фасаде дома запрещено, так как он является общедомовым имуществом.
Изменение его внешнего вида — это нарушение правил эксплуатации жилищного фонда, передает слова собеседника ТАСС.
