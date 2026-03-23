26-летнему жителю Красноярска с раком печени успешно пересадили орган

Множественные очаговые злокачественные образования печени были обнаружены у 26-летнего жителя Красноярска летом 2025 года. Специалисты краевого онкологического диспансера констатировали, что единственный вариант радикального лечения — трансплантация печени. Для увеличения срока ожидания была начата химиотерапия. Когда из красноярского стационара от врача-координатора поступил сигнал о появлении потенциального донора, специалистами хирургического отделения координации донорства органов и тканей тотчас был запущен трудоемкий процесс подготовки. Он включает обследование и протокол констатации смерти головного мозга у потенциального донора, ревизию органа, согласование всей медицинской документации, кропотливый процесс эксплантации. Кроме того, необходимы неотложная госпитализация, срочные обследования и экстренная подготовка пациента с онкопатологией. Спустя час после согласования проведения эксплантации печени пациент уже находился в операционной. Вмешательство осложняла необходимость удаления лимфатических узлов из-за онкологии. Операция длилась почти 7 часов. Через 15 суток мужчину выписали в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение. Сам процесс трансплантации является лишь вершиной всего айсберга, под которым не виден колоссальный труд всех звеньев одной цепи этого процесса, — говорят в Красноярской краевой клинической больнице, подчеркивая, что успешная трансплантация органов возможна только при слаженной командной работе, в которой участвуют от 20 до 25 человек.