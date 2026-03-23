Волгоградцам пообещали жесткие температурные качели и сырость

Температурные качели от −5 градусов до +15 обещают в ближайшие дни в Волгоградской области. По данным Волгоградского ЦГМС, с 24 марта в регионе прогнозируются местами небольшие и умеренные дожди, в результате чего температура будет сильно падать ночью, а днем подниматься до +13…+15.